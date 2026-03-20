Dal 7 maggio sarà nelle sale cinematografiche il film “Billie Eilish – Hit me hard and soft: the tour (live in 3D)” prodotto da Paramount Pictures, Lightstorm Earth, Darkroom Records e Interscope Films. Il film racconterà il tour della cantante Billie Eilish, offrendo una panoramica delle sue esibizioni dal vivo riprese in formato 3D. La pellicola sarà distribuita nelle sale di tutto il paese.

LOS ANGELES - Paramount Pictures presenta una produzione Lightstorm Earth Darkroom Records Interscope Films "Billie Eilish - Hit me hard and soft: the tour (live in 3D)". Registrato durante il suo tour mondiale, "Billie Eilish - Hit me hard and soft: the tour (live in 3D)" è un'esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Girato e presentato in 3D, il film è diretto dai premi Oscar James Cameron e Billie Eilish e arriverà nelle sale il prossimo 7 maggio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 7 maggio al cinema “Billie Eilish Hit me hard and soft: the tour (live in 3D)”

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Rilasciato il poster ufficiale di Hit Me Hard And Soft di Billie Eilish diretto da James Cameron. Il film concerto evento arriva in sala in Italia con Paramount Pictures il 7 maggio. x.com