Bild | ‘Una ex modella porno tra i sabotatori di Nord Stream 2’

Secondo quanto riportato da una testata tedesca, tra i presunti sabotatori del gasdotto Nord Stream 2 ci sarebbe anche una donna con un passato nel settore dell'intrattenimento per adulti. L'articolo cita una fonte anonima che avrebbe identificato questa persona tra i sospettati coinvolti nelle attività di sabotaggio. Al momento, non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle indagini o sui ruoli specifici dei sospettati.

Nel suo libro “Die Nord-Stream-Sprengung”, Pancevski non menziona i veri nomi degli autori del reato e ha anche rifiutato di mostrare al tabloid le foto della donna. Queste ultime sono, invece, il risultato di un’indagine del giornale di Axels Springer. Freya era stata da giovane un’ex modella porno: ha posato nuda, ad esempio, in una rivista erotica ucraina. Stando al tabloid, la donna era la più coraggiosa tra i sabotatori del Nord Stream 2. Nonostante il suo coraggio, niente sul suo curriculum lasciava presagire che un giorno sarebbe andata ad affrontare i russi. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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