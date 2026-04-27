Domani alle 16:30, il Consiglio regionale del Molise si riunisce per discutere il bilancio triennale 2026-2028. La seduta prevede l’esame dettagliato delle proposte di bilancio, che riguardano le spese e le entrate previste per i prossimi tre anni. La discussione si svolgerà nella sala consiliare, con la partecipazione dei rappresentanti politici e dei tecnici coinvolti nel processo decisionale.

? Cosa sapere Il Consiglio regionale del Molise esamina domani alle 16:30 la manovra triennale 2026-2028.. La Prima Commissione ha approvato i documenti dopo le audizioni con le associazioni produttive.. La manovra di bilancio per il triennio 2026-2028 approda domani pomeriggio alle ore 16:30 in Consiglio regionale, dopo che la Prima Commissione ha dato il via libera ai provvedimenti della Giunta Campobasso. Il percorso legislativo ha subito un’accelerazione decisiva questo lunedì 27 aprile, con la conclusione della terza giornata di audizioni tecniche. La decisione politica è stata consolidata durante l’incontro della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, presieduta da Quintino Pallante, che ha tracciato la linea per l’esame in Aula.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio Molise 2026-2028: domani il Consiglio esamina la manovra

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