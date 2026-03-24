Comunicato Stampa | Manovra di bilancio 2026-2028 Gruppi di minoranza | Creiamo futuro davvero!

Nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta una conferenza stampa in cui alcuni consiglieri regionali hanno commentato la proposta di manovra di bilancio per gli anni 2026-2028. I rappresentanti dei gruppi di minoranza hanno espresso il loro punto di vista sulla pianificazione finanziaria, sottolineando alcune criticità e chiedendo modifiche al testo presentato. La discussione si è concentrata sui principali investimenti e sui fondi destinati a diversi settori.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, i consiglieri regionali Giovanni Manildo, Capogruppo del Partito Democratico e Presidente dell'Intergruppo Pd-AVS- M5S, Elena Ostanel, Vicepresidente vicario dell'Intergruppo, Flavio Baldan, Vicepresidente dell'Intergruppo, con delega alle politiche per lo sviluppo economico, Rossella Cendron, Capogruppo de ‘Le Civiche Venete', e Nicolò Maria Rocco, Capogruppo di ‘Riformisti Veneti in Azione', sono intervenuti sulla manovra di bilancio 2026- 2028, all'esame del Consiglio regionale a partire da domani, mercoledì 25 marzo, fino a giovedì 2 aprile. Erano presenti alla conferenza stampa anche i consiglieri regionali dei Gruppi PD, AVS, M5S, Le Civiche Venete e Riformisti Veneti in Azione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Manovra di bilancio 2026-2028. Gruppi di minoranza: “Creiamo futuro, davvero! " Articoli correlati Comunicato Stampa: Prima commissione, illustrata la manovra di bilancio 2026-28Presentati oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo... Comunicato Stampa: Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancioLa Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancio; Comunicato Stampa: Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancio; Comunicati Stampa; Legge di Bilancio 2026: in arrivo correttivo su spedizioni extra-UE, IVA e iper-ammortamento - CAF. Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancioQuinta commissione dà parere favorevole sulla manovra di bilancio. Esaminato Pdlr 46 che rimuove limite di 65 anni per nomina Direttore generale Area Sanità e Sociale (Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancio(Arv) Venezia, 17 marzo 2026 La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Le ... gazzettadiparma.it Comunicato stampa N. 292 - 22 marzo 2026 - Referendum Giustizia 2026: 37,12 per cento l’affluenza alle urne a Messina alle ore 23 - facebook.com facebook Comunicato stampa 1° Paper del Rapporto 2026 Family (Net)Work Lavoro domestico: per il 72% degli italiani è poco stimato, ma per 9 su 10 è essenziale per il benessere della società censis.it/lavoro-domesti… @Assindatcolf x.com