Cimitero di Cattolica parte l’ultimo stralcio di lavori | investimento da 150 mila euro

Nel cimitero comunale di Cattolica sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria previsti per il 2026, con un investimento di 150 mila euro. Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, sono stati avviati i primi interventi per mantenere le strutture in buono stato. Questi interventi sono finalizzati a garantire sicurezza e decoro all’interno del sito.

Dopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, al via i primi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di Cattolica programmati per il 2026 con l’obiettivo di preservare le strutture e garantire sicurezza e decoro. I lavori riguardano in modo diffuso diverse.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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