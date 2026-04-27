Biavati a rischio stallo? 500mila euro pronti ora la riconsegna

Il Centro Sportivo Biavati, situato in via William Shakespeare nella zona Corticella, è al centro di una disputa legale dopo la chiusura degli impianti gestiti dalla società sportiva U. Un finanziamento di 500mila euro è stato messo a disposizione, e si attende una possibile riconsegna della struttura. La situazione potrebbe portare a un nuovo stallo nelle procedure legali e amministrative riguardanti la gestione del centro.

Il caso del Centro Sportivo Biavati riaccende il dibattito politico sotto le Due Torri, dopo la chiusura degli impianti di via William Shakespeare, in zona Corticella, gestiti dalla società sportiva U.S. Corticella Ssd. La decisione era arrivata a febbraio in seguito ad alcuni sopralluoghi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Marettimo, rischio 500mila euro: il dissalatore è bloccatoIl Gruppo Consiliare Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco ha lanciato un appello urgente all’Amministrazione di Favignana per risolvere l’impasse... La frana al Ponte alla Navetta: “Primi lavori per 500mila euro. La strada per ora resta chiusa”Calcinaia, 26 febbraio 2026 – Frana del Ponte alla Navetta tra Calcinaia e Santa Maria a Monte: non c’è ancora la data di riapertura della...