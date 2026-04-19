Marettimo rischio 500mila euro | il dissalatore è bloccato

Il dissalatore di Marettimo è attualmente fermo a causa di un provvedimento della Soprintendenza di Trapani, che ha sospeso i lavori. Il Gruppo Consiliare Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco ha fatto un appello all’Amministrazione di Favignana per intervenire rapidamente, considerando che si tratta di un intervento dal valore stimato di circa 500 mila euro. La situazione ha creato preoccupazioni sulla gestione delle risorse idricche dell’isola.

Il Gruppo Consiliare Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco ha lanciato un appello urgente all’Amministrazione di Favignana per risolvere l’impasse legata al dissalatore di Marettimo, dopo che la Soprintendenza di Trapani ha disposto la sospensione dei lavori. La questione mette a rischio un finanziamento PNRR da 500mila euro, con scadenze tassative fissate per il 30 giugno, e solleva interrogativi critici sulla gestione idrica dell’isola. L’emergenza idrica tra vincoli paesaggistici e rischi finanziari. La necessità di garantire acqua costante ai residenti di Marettimo non è una semplice questione logistica, ma un problema strutturale che richiede soluzioni immediate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marettimo, rischio 500mila euro: il dissalatore è bloccato Notizie correlate Leggi anche: VinciCasa, a Roma il premio da 500mila euro Gorgonzola: 500mila euro per il nuovo volto del Naviglio MartesanaIl Consorzio Est Ticino Villoresi avvia da domani un intervento strutturale sul Naviglio Martesana a Gorgonzola, con un investimento che supera i...