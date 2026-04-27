Bianconeri già salvi Il Trestina scivola al Bernicchi con il Prato Un gol per tempo ma alla fine applausi per tutti

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trestina ha concluso la partita con una sconfitta per 2-0 contro il Prato, con un gol per tempo. La squadra locale, già al sicuro dalla retrocessione, ha ricevuto applausi al termine del match. La formazione in campo ha schierato un 3-4-2-1, con Bonifacio tra i pali e vari cambi nel corso del secondo tempo, tra cui Dini che è entrato al 38’ della ripresa.

TRESTINA 0 PRATO 2 TRESTINA (3-4-2-1): Bonifacio 5,5; Bussotti 6,5, Sensi 6, Ubaldi 6 (38’ s.t. Dini 6); Nouri 6, Tolomello 6,5 (2’ s.t. Lucchese 6), Ferrarese 6, Dottori 6 (16’ s.t. Giuliani 6); Mercuri 6,5 (31’ s.t. Granturchelli 6), Ferri Marini 6; Priore 6 (12’ s.t. Confessore 6). All. Calori 6 PRATO (3-5-2): Furghieri 6; Berizzi 6,5, Polvani 7,5, Risaliti 7; Limberti 6 (25’ s.t. Cesari 6), Greselin 7,5 (42’ s.t. Atzeni s.v.), Fiorini 7, Lattarulo 6,5 (20’ s.t. D’Orsi 6), Zanon 6,5; Rossetti 6,5 (31’ s.t. Mencagli 6,5), Verde 6 (46’ s.t. Sarpa s.v.). All. Dal Canto 7 Arbitro: Previdi di Modena 6,5 Marcatori: 3’ p.t. Greselin, 15’ s.t. Lattarulo Note: prima dell’inizio il Trestina ha premiato staff tecnico e calciatori per aver centrato l’obiettivo salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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