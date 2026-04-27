Bianconeri già salvi Il Trestina scivola al Bernicchi con il Prato Un gol per tempo ma alla fine applausi per tutti

Il Trestina ha concluso la partita con una sconfitta per 2-0 contro il Prato, con un gol per tempo. La squadra locale, già al sicuro dalla retrocessione, ha ricevuto applausi al termine del match. La formazione in campo ha schierato un 3-4-2-1, con Bonifacio tra i pali e vari cambi nel corso del secondo tempo, tra cui Dini che è entrato al 38’ della ripresa.

TRESTINA 0 PRATO 2 TRESTINA (3-4-2-1): Bonifacio 5,5; Bussotti 6,5, Sensi 6, Ubaldi 6 (38’ s.t. Dini 6); Nouri 6, Tolomello 6,5 (2’ s.t. Lucchese 6), Ferrarese 6, Dottori 6 (16’ s.t. Giuliani 6); Mercuri 6,5 (31’ s.t. Granturchelli 6), Ferri Marini 6; Priore 6 (12’ s.t. Confessore 6). All. Calori 6 PRATO (3-5-2): Furghieri 6; Berizzi 6,5, Polvani 7,5, Risaliti 7; Limberti 6 (25’ s.t. Cesari 6), Greselin 7,5 (42’ s.t. Atzeni s.v.), Fiorini 7, Lattarulo 6,5 (20’ s.t. D’Orsi 6), Zanon 6,5; Rossetti 6,5 (31’ s.t. Mencagli 6,5), Verde 6 (46’ s.t. Sarpa s.v.). All. Dal Canto 7 Arbitro: Previdi di Modena 6,5 Marcatori: 3’ p.t. Greselin, 15’ s.t. Lattarulo Note: prima dell’inizio il Trestina ha premiato staff tecnico e calciatori per aver centrato l’obiettivo salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bianconeri già salvi. Il Trestina scivola al "Bernicchi» con il Prato. Un gol per tempo, ma alla fine applausi per tutti Notizie correlate Zalewski: «Il gol subito a fine primo tempo ci ha penalizzato, ma nella ripresa ci crederemo fino alla fine»Nicola Zalewski, centrocampista dell’Atalanta, ha espresso la propria valutazione sulla sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Leggi anche: "Prato carichissimo. Sotto con il Trestina" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Prato formato trasferta. Cesari e D’Orsi in pole; Lodigiani, sorpasso in vetta: corsa a quattro per la salvezza diretta; Bianconeri già salvi. Il Trestina scivola al Bernicchi con il Prato. Un gol per tempo, ma alla fine applausi per tutti. Bianconeri già salvi. Il Trestina scivola al Bernicchi» con il Prato. Un gol per tempo, ma alla fine applausi per tuttiTRESTINA 0 PRATO 2 TRESTINA (3-4-2-1): Bonifacio 5,5; Bussotti 6,5, Sensi 6, Ubaldi 6 (38’ s.t. Dini 6); Nouri ... sport.quotidiano.net Fucecchio ultimo avversario dell’anno per la Lucchese: ha già festeggiato la salvezzaI bianconeri, già salvi, sono il secondo peggior attacco in trasferta del campionato. Esordio in categoria per l'arbitro Forni del Valdarno ... luccaindiretta.it #Calcio #SerieA Lotta Champions ancora serrata: terminato con un pareggio a reti inviolate il big match #MilanJuventus. I rossoneri restano al terzo posto 6 sopra a Como e Roma, i bianconeri quarti a +3. Intanto festa scudetto rimandata per l'Inter. Il Torino, - facebook.com facebook #Calcio #SerieA Lotta Champions ancora serrata: terminato con un pareggio a reti inviolate il big match #MilanJuventus. I rossoneri restano al terzo posto 6 sopra a Como e Roma, i bianconeri quarti a +3 Foto Ansa x.com