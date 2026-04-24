Il campo di gioco si presenta con un forte afflusso di pubblico, mentre i giocatori si preparano per la sfida contro il Trestina. La squadra ha recentemente ottenuto una vittoria contro il Grosseto, che ha rafforzato la fiducia nel gruppo. Dopo aver festeggiato adeguatamente il successo, l’attenzione si concentra ora sull’impegno successivo contro la squadra avversaria.

"Fa sempre piacere battere la capolista. La vittoria con il Grosseto ci ha dato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi e l’abbiamo celebrata come era giusto che fosse, ma adesso siamo totalmente focalizzati sul prossimo appuntamento". Parola di Luca Zanon, che racconta di un Prato bello concentrato in vista della trasferta di domenica allo stadio Comunale Bernicchi di Città di Castello (Perugia). Ad attendere i biancazzurri ci sarà uno Sporting Club Trestina già salvo e desideroso di regalare un’ulteriore soddisfazione ai propri tifosi nell’ultima apparizione casalinga della stagione. "I nostri avversari avranno sicuramente maggiore serenità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Prato carichissimo. Sotto con il Trestina"

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