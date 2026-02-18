Zalewski | Il gol subito a fine primo tempo ci ha penalizzato ma nella ripresa ci crederemo fino alla fine

Nicola Zalewski ha commentato la sconfitta dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, spiegando che il gol preso negli ultimi minuti del primo tempo ha pesato molto sulla partita. Ha aggiunto che, nonostante questo, i giocatori continueranno a lottare con determinazione nella ripresa. Zalewski ha sottolineato che la squadra crede ancora nelle proprie possibilità, anche se il risultato non è favorevole.

Nicola Zalewski, centrocampista dell'Atalanta, ha espresso la propria valutazione sulla sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. L'analisi, impostata sull'andamento della partita, sulle opportunità non sfruttate e sulle prospettive per la sfida di ritorno, riflette la lettura di un incontro deciso nelle fasi iniziali ma aperto a una rimonta possibile. La partita d'andata dei playoff si è chiusa con un 2-0 a favore del Dortmund. Una rete nei minuti iniziali ha dato subito una direzione definita all'incontro, imponendo all'Atalanta una reazione obbligata. In seguito, la squadra ha costruito diverse occasioni, ma non è stata in grado di capitalizzarle in fase offensiva. Zalewski a Sky: «Non dovevamo prendere gol a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Rimonta possibile? Ce la giocheremo!» Nicola Zalewski ha commentato la sconfitta dell'Atalanta contro il Borussia Dortmund, attribuendo il risultato a un errore evitabile nei minuti finali del primo tempo.