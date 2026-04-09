Nuovo appuntamento a Bogliasco con Il Mercatino da Forte dei Marmi | dal cachemire agli accessori

Sabato 11 aprile, Bogliasco accoglie nuovamente Il Mercatino da Forte dei Marmi, con bancarelle che si dispongono tra via dei Mille e piazza Caduti d’Italia. L’evento si svolge dalle 8 alle 19 e vede la presenza di espositori provenienti dalla zona di Forte dei Marmi, offrendo capi in cachemire e vari accessori. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente che richiama visitatori e commercianti locali e della regione.