Nuovo appuntamento a Bogliasco con Il Mercatino da Forte dei Marmi | dal cachemire agli accessori
Sabato 11 aprile, Bogliasco accoglie nuovamente Il Mercatino da Forte dei Marmi, con bancarelle che si dispongono tra via dei Mille e piazza Caduti d’Italia. L’evento si svolge dalle 8 alle 19 e vede la presenza di espositori provenienti dalla zona di Forte dei Marmi, offrendo capi in cachemire e vari accessori. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente che richiama visitatori e commercianti locali e della regione.
Bogliasco torna a ospitare Il Mercatino da Forte dei Marmi. Appuntamento sabato 11 aprile, tra via dei Mille e piazza Caduti d’Italia, dalle ore 8 fino alle 19, rinnovando il legame ormai consolidato tra la cittadina genovese e gli esercenti della Versilia.Protagoniste assolute le nuove. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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