Nuovo appuntamento a Bogliasco con Il Mercatino da Forte dei Marmi | dal cachemire agli accessori

Da genovatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile, Bogliasco accoglie nuovamente Il Mercatino da Forte dei Marmi, con bancarelle che si dispongono tra via dei Mille e piazza Caduti d’Italia. L’evento si svolge dalle 8 alle 19 e vede la presenza di espositori provenienti dalla zona di Forte dei Marmi, offrendo capi in cachemire e vari accessori. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente che richiama visitatori e commercianti locali e della regione.

Bogliasco torna a ospitare Il Mercatino da Forte dei Marmi. Appuntamento sabato 11 aprile, tra via dei Mille e piazza Caduti d’Italia, dalle ore 8 fino alle 19, rinnovando il legame ormai consolidato tra la cittadina genovese e gli esercenti della Versilia.Protagoniste assolute le nuove. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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