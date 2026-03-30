Buon compleanno Dori Ghezzi Bernardo Corradi Loris Stecca…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità di spicco. Tra loro ci sono figure del mondo dello sport, del cinema e della politica, come un ex calciatore, un attore e un ex politico italiano. Sono ricordate anche figure di rilievo nel giornalismo e nella musica. Questa giornata segna il compleanno di persone che hanno avuto un ruolo importante nei rispettivi settori.

Buon compleanno Fabio Isman, Bernardo Corradi, Philippe Mexès, Warren Beatty, Roberto Formigoni, Loris Stecca, Maurizio Vandelli, Eric Clapton, Dori Ghezzi, Céline Dion, Rosa d’Amato, Paola Iezzi, Antonio Langella, Andrea Luci, Sergio Ramos. Oggi 30 marzo compiono gli anni: Laura Frausin Guarino, traduttrice; Antonio Ballista, pianista; Warren Beatty, attore, produttore, sceneggiatore; Roberto Ciardi, storico dell’arte; Franco Passuello, politico, sindacalista; Luisa Debiasio Calimani, architetta, politica; Giorgio Cedolini, ex cestista; Claudio Cinini, scenografo. Inoltre, festeggiano: Alessandro Tessari, politico; Alberto Gozzi,.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Dori Ghezzi, Bernardo Corradi, Loris Stecca… Articoli correlati Dori Ghezzi, la ragazza che sono oggiQuesto articolo è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026. Dori Ghezzi: biografia, carriera e vita privata della storica compagna di Fabrizio De AndréAscolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Una selezione di notizie su Dori Ghezzi Discussioni sull' argomento Mina, 86 anni di successi: una playlist da ascoltare per celebrare il mito; Gino Paoli, carriera, amori e figli: i momenti più iconici. Dori Ghezzi ricorda Fabrizio De André a Montecitorio: «Ai rapitori disse: Potevate prendere Guccini»Il 18 febbraio Fabrizio De André avrebbe compiuto 85 anni. Per l’occasione il famoso cantautore genovese è stato ricordato con un evento a Montecitorio Ma tu rimani, buon compleanno Faber. Evento al ... iodonna.it Dori Ghezzi: «Faber? Trasversale a tutte le generazioni»Era nato il 18 febbraio, ieri avrebbe compiuto 85 anni. E quella che è andata in scena nella Sala della regina della Camera dei deputati «...Ma tu rimani. Buon compleanno Faber», voluta dalla ... corriere.it La Stampa. . Con la scomparsa di Gino Paoli, Dori Ghezzi rivive momenti mesti e racconta quel che sa del rapporto fra Gino e Fabrizio De André: «Gino ha vissuto la sua vita piena, fino in fondo. Fabrizio purtroppo se n’è andato via molto prima, è come se ave - facebook.com facebook Con la scomparsa di Gino Paoli, Dori Ghezzi rivive momenti mesti e racconta quel che sa del rapporto fra Gino e Fabrizio De André: «Gino ha vissuto la sua vita piena, fino in fondo. Fabrizio purtroppo se n’è andato via molto prima, è come se avesse vissuto u x.com