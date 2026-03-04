Berardi One Health Fondation | Con FederCusi atenei al centro della prevenzione

Questa mattina è stato firmato un accordo tra FederCusi e One Health Foundation con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione negli atenei italiani. L’accordo coinvolge l’università Politecnica delle Marche, che sarà il primo istituto a partecipare a questa iniziativa. La collaborazione punta a integrare pratiche preventive all’interno delle università italiane, rafforzando l’attenzione sulla salute pubblica.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Siglato questa mattina l'accordo tra FederCusi e One Health Foundation per promuovere la cultura della prevenzione negli atenei italiani, a partire dall'università Politecnica delle Marche. "L'intesa punta a formare i giovani secondo il paradigma One Health che integra salute umana, ambiente ed ecosistemi, con l'obiettivo di diffondere corretti stili di vita e rafforzare la consapevolezza sui temi della salute globale". Così Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation e presidente eletto di Aiom (Associazione italiana oncologia medica), in occasione della firma del protocollo d'intesa, oggi a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Berardi (One Health Fondation): "Con FederCusi atenei al centro della prevenzione" Leggi anche: Intesa One Health Foundation-FederCusi per prevenzione e sport nelle università Arriva Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Parola d'ordine "One health"ANCONA – Il 25 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Tutto quello che riguarda One Health Fondation. Argomenti discussi: Intesa One Health Foundation-FederCusi per prevenzione e sport nelle università. Berardi (One Health Fondation): Con FederCusi atenei al centro della prevenzioneRoma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Siglato questa mattina l'accordo tra FederCusi e One Health Foundation per promuovere la cultura della prevenzione ... iltempo.it Intesa One Health Foundation-FederCusi per prevenzione e sport nelle universitàRoma, 4 mar. (Adnkronos Salute) Firmato oggi un protocollo d'intensa biennale fra One Health Foundation e FederCusi (Federazione Italiana dello ... iltempo.it