Il presidente della Regione Campania ha dichiarato che l'amministrazione sarà al fianco di chi si occupa della gestione dei beni confiscati, promettendo di ridurre la burocrazia per facilitare l’accesso e l’utilizzo di queste proprietà. La sua promessa arriva in un momento di attenzione crescente verso la gestione di questi beni e si concentra sull’impegno a supportare concretamente chi si occupa di questa attività.

“La Regione Campania sarà vicina a tutti coloro che gestiscono bene i beni confiscati”. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine dell’iniziativa “Diamo linfa al bene”, svolta alla Masseria Ferraioli ad Afragola. Fico ha sottolineato il valore simbolico e concreto delle esperienze nate sui beni sottratti alla criminalità organizzata, definendole un esempio importante di riscatto e di utilizzo sociale del patrimonio confiscato. “Questo è un grande esempio, le difficoltà sono state sempre superate. Ogni volta che ci sarà una difficoltà, la Regione sarà vicino a tutti coloro che gestiscono bene i beni confiscati”, ha dichiarato il governatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Beni confiscati, Fico: "La Regione sarà vicina a chi li gestisce. Meno burocrazia per l'accesso"

