Zagabria si accende | Festival delle Luci 2026 arte e innovazione tra storia e primavera

Zagabria si anima perché dal 18 al 22 marzo 2026 ospita il Festival delle Luci, un evento che trasforma le strade in un percorso di installazioni luminose. Durante la manifestazione, le piazze e i monumenti storici si colorano di luci e proiezioni innovative, attirando visitatori da tutta la Croazia e oltre. La città diventa così un grande quadro vivente, dove arte e tecnologia si incontrano per creare un’atmosfera sorprendente.

Zagabria si Illumina: Un Festival di Luci tra Storia e Innovazione. Dal 18 al 22 marzo 2026, Zagabria si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto con il suo Festival delle Luci. L'evento, già riconosciuto a livello internazionale da testate come European Best Destinations e Forbes, attira visitatori con 26 installazioni artistiche in 21 location della città, celebrando il passaggio dall'inverno alla primavera attraverso un linguaggio di luce e creatività. Un Patrimonio Illuminato: Zagabria Riscopre la Sua Bellezza. Zagabria, città croata intrisa di storia e cultura, si prepara a vivere un periodo di rinnovato splendore.