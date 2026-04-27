A Benevento si sono svolti festeggiamenti per la promozione della squadra locale, con la partecipazione di numerosi tifosi e cittadini. Il consigliere delegato allo sport ha ringraziato le forze dell’ordine, i volontari e i tifosi presenti, sottolineando l’emozione di vedere la città decorata con i colori della squadra. I festeggiamenti sono durati diverse ore e hanno coinvolto tutta la comunità, che ha celebrato insieme il risultato sportivo.

Il consigliere delegato allo Sport ringrazia forze dell’ordine, volontari e tifosi dopo i festeggiamenti per la promozione: “Emozione immensa vedere la città colorata di giallorosso”.. Benevento, 27 aprile 2026 – “ Vedere la nostra città colorata di giallorosso, dei nostri colori, è stata un’emozione immensa. Altresì è stata eccezionale ed impeccabile l’organizzazione che ha consentito di festeggiare allo stadio e per le strade della città con gioia e serenità “, lo dichiara in una nota il Consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro dopo i festeggiamenti pe la promozione di ieri sera. “ Desidero rivolgere, a nome del sindaco Mastella e di tutta l’amministrazione, un plauso sincero a tutte le Forze dell’Ordine che hanno presidiato il percorso del bus scoperto con professionalità e, soprattutto, con una straordinaria elasticità operativa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento in festa per la promozione, Lauro: “Orgoglio giallorosso e grande prova di civiltà”

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