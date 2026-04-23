L’Arco di Traiano si illumina di giallorosso per la promozione del Benevento Calcio

L’Arco di Traiano si illumina di giallorosso in occasione della promozione del Benevento Calcio. Il Comune ha annunciato un omaggio simbolico alla città e ha programmato una cerimonia ufficiale. La luce colorata rimarrà accesa per alcune ore, visibile a tutti i passanti. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Il monumento simbolo della città si vestirà dunque dei colori del club per rendere omaggio a un risultato sportivo considerato patrimonio dell’intera comunità cittadina. Comunicato Stampa Formazione con la Croce Rossa per diffondere le manovre salvavita e rafforzare la. Siamo agli sgoccioli del campionato di calcio 2025-2026 e da qualche settimana la squadra del. Comunicato Stampa Mostra storica, laboratori aperti e momenti di comunità per celebrare il lungo cammino. Si spensero in luoghi e orari diversi: per questo motivo è stata proclamata la Giornata. Comunicato Stampa Il sindaco Caporaso: “Esempio di integrità e punto di riferimento per la comunità”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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