A Giugliano, gli uffici dei servizi sociali sono stati trasferiti dalla vecchia sede di via Palumbo a quella di via Dante Alighieri. Il trasloco è stato completato nei giorni che precedevano la Pasqua, e gli uffici sono ora operativi nella nuova sede a partire dal 13 aprile. La vecchia sede di via Palumbo è stata chiusa durante il trasferimento.

Sono chiusi gli uffici dei servizi sociali di via Palumbo a Giugliano perché è stato effettuato nei giorni precedenti la Pasqua il trasloco nella nuova sede di via Dante Alighieri. Ma al momento la nuova struttura non è pienamente operativa. Lo sarà solo dal 13 aprile. Nel frattempo è aperto uno sportello provvisorio in corso Campano. Al momento però la sede non è ancora operativa nonostante il trasferimento dei dipendenti. Oggi chiunque abbia bisogno di servizi e informazioni dei servizi sociali può recarsi presso la sede del Comune di Corso Campano dove c'è uno sportello apposito per rispondere a tutte le esigenze. Questo nell'attesa dell'apertura al pubblico della sede di via Alighieri il 13 aprile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, gli uffici dei servizi sociali trasferiti in via Alighieri: sede operativa dal 13 aprile

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