Benevento contro il Cerignola con 4 canterani dal 1’ | il sogno di Ciro Vigorito vive

A Benevento, nell'ultima partita della regular season, la formazione iniziale presentava quattro giovani provenienti dal settore giovanile, schierati dal primo minuto. La partita si è svolta davanti a un pubblico festoso nel stadio dedicato al presidente che ha contribuito alla crescita del club. Durante l’incontro, sono stati impiegati diversi titolari e giovani promesse, in un clima di festa e attesa per il futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di festa vissuta al “Vigorito” nell’ultima gara di regular season, non è passato inosservata la formazione schierata in avvio da Floro Flores con quattro canterani gettati nella mischia dal 1’. Manuel Esposito (2005), Antonio Prisco (2004), Angelo Talia (2003) e Lorenzo Carfora (2006) sono tutti frutto dell’ottimo lavoro del settore giovanile della Strega che da qualche anno sta continuando a sfornare profili davvero interessanti. Ci avevo visto lungo molti anni fa il compianto Ciro Vigorito: bisogna costruire e valorizzare in casa i talenti per consentire alla prima squadra di attingere dal settore giovanile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, contro il Cerignola con 4 canterani dal 1’: il sogno di Ciro Vigorito vive Notizie correlate Leggi anche: Benevento-Cosenza, il dato degli spettatori presenti al “Ciro Vigorito” Leggi anche: Benevento, febbre al Vigorito: sold out per la sfida col Cerignola Altri aggiornamenti Temi più discussi: SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA AL VIA LA PREVENDITA; Benevento, 22-04-2026 18:29; Benevento-Audace Cerignola, prevendita a gonfie vele: 8500 tra biglietti e abbonati, più altri mille tra gli omaggi per le varie iniziative siamo quasi a 10mila; Benevento-Cerignola, il Vigorito verso il sold out: attesi quasi 13mila spettatori. Il Vigorito si accende: festa, spettacolo e pareggio tra Benevento e CerignolaSerata da ricordare allo Stadio Ciro Vigorito, dove il Benevento chiude una stagione straordinaria con un pareggio spettacolare per 2-2 contro l’Audace Cerignola. Un risultato che passa quasi in secon ... sanniosport.it Video Benevento Audace Cerignola (2-2) | Gol e highlights: doppietta di Gambale! (Serie C)Video Benevento Audace Cerignola (risultato finale 2-2) gol e highlights della partita valevole per il trentottesimo turno del girone C della Serie C 2025/2026. ilsussidiario.net Si parte con Arezzo-Vicenza il 2 maggio: giallorossi in campo il 9 contro la perdente, o in caso di pareggio contro l’Arezzo al Ciro Vigorito - facebook.com facebook