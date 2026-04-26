Benevento febbre al Vigorito | sold out per la sfida col Cerignola

A Benevento si attende una grande affluenza di pubblico al Ciro Vigorito, con più di 12.000 tifosi previsti per la partita contro il Cerignola. L'impianto sarà tutto esaurito, con i sostenitori pronti a sostenere la propria squadra in questa importante sfida. La gara si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, e il settore ospiti sarà aperto per i tifosi del Cerignola.

? Cosa sapere Oltre 12.000 spettatori attesi al Ciro Vigorito di Benevento per la sfida col Cerignola.. Prevendita record con 5.234 abbonati e 1.000 inviti distribuiti nei comuni del Sannio.. Oltre 12.000 spettatori sono attesi questo pomeriggio al Ciro Vigorito di Benevento per la sfida contro l’Audace Cerignola, in un clima che vede il sold out ormai a portata di mano dopo una prevendita record nei punti vendita locali. La città si prepara a un pomeriggio di passione sportiva che coinvolgerà non solo i tifosi storici, ma un intero territorio che sembra aver ritrovato la voglia di sostenere la propria squadra del cuore. I numeri parlano chiaro: ai 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, febbre al Vigorito: sold out per la sfida col Cerignola Notizie correlate Benevento-Cavese: il leader sfida la lotta salvezza al VigoritoIl Ciro Vigorito si prepara ad accogliere la sfida tra Benevento e Cavese sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:30, in un incontro che vede contrapposte... Benevento – Foggia, al Vigorito anche la comunità di PontelandolfoTempo di lettura: 2 minutiLa gara casalinga del Benevento Calcio contro il Calcio Foggia 1920, in programma domenica 15 marzo allo Stadio Ciro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Benevento, febbre giallorossa: biglietti a ruba per l’ultima al Vigorito, la città si prepara alla festa; BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORES; Benevento, assalto finale ai biglietti: Vigorito verso il tutto esaurito, resta una manciata di posti; Vendita biglietti – Ultima battaglia al Ciro Vigorito: tutti allo stadio contro l’Audax Cerignola!. Benevento, febbre giallorossa: biglietti a ruba per l’ultima al Vigorito, la città si prepara alla festaBenevento si tinge di giallorosso e lo fa con un’intensità che va ben oltre il calcio. Strade, balconi e quartieri raccontano un entusiasmo contagioso, fatto di appartenenza e orgoglio collettivo. La ... sanniosport.it Benevento, assalto finale ai biglietti: Vigorito verso il tutto esaurito, resta una manciata di postiIl quadro è ormai chiarissimo: il sold out è praticamente a un passo. Secondo le indicazioni fornite dalla società, restano ancora 672 biglietti disponibili, con più di mezza giornata utile per ... sanniosport.it Tvsette Benevento - facebook.com facebook