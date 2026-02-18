Ho’oponopono | Montebelluna forma le professioniste per un benessere olistico sul lavoro

A Montebelluna, il percorso di formazione sull’Ho’oponopono nasce per migliorare il benessere delle professioniste, rispondendo alla crescente richiesta di supporto olistico sul lavoro. La scelta di questa tecnica hawaiana deriva dalla volontà di offrire strumenti concreti per affrontare lo stress e favorire l’equilibrio interiore. La prima sessione si terrà il 25 febbraio, coinvolgendo donne che cercano un approccio naturale per gestire meglio le sfide quotidiane.

Benessere in Rosa: Montebelluna Scommette sull’Ho’oponopono per le Professioniste. Un percorso formativo innovativo, dedicato al benessere professionale femminile attraverso l’antica pratica hawaiana dell’Ho’oponopono, prenderà il via il 25 febbraio a Montebelluna, nel trevigiano. L’iniziativa, promossa da Confartigianato di Asolo e Montebelluna, mira a fornire alle donne strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo del lavoro con maggiore consapevolezza e serenità, andando oltre le tradizionali tecniche di gestione dello stress. Un Approccio Olistico per le Sfide del Lavoro Moderno. Il progetto nasce dall’esigenza di supportare le professioniste, le imprenditrici, le artigiane e tutte le lavoratrici nel gestire le crescenti pressioni e responsabilità del contesto lavorativo contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

