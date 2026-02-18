Macerata | meditazione tra neuroscienze e saggezza Zuppi dialoga tra fede e benessere psicofisico

A Macerata, il cardinale Zuppi ha deciso di organizzare una serie di incontri dedicati alla meditazione, spinto dall’interesse per il legame tra fede e salute mentale. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono neuroscienziati e esperti di spiritualità, pronti a condividere tecniche e riflessioni pratiche. Durante gli incontri, i partecipanti potranno sperimentare esercizi di mindfulness e ascoltare testimonianze su come la meditazione influisce sul benessere quotidiano.

Macerata apre le porte alla meditazione: un ciclo di incontri con Zuppi e i neuroscienziati. Macerata si prepara ad ospitare un ciclo di incontri dedicato alla meditazione e alla presenza mentale, un percorso che unisce spiritualità, scienza e dialogo pubblico. Tra gli ospiti di spicco, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che interverrà il 18 marzo all'auditorium dell'Università di Macerata. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, mira a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide della vita quotidiana con maggiore consapevolezza. Un percorso tra neuroscienze e saggezza biblica.