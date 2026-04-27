BeComic!BeGames! Torino 2026 intervista a Gianluca Devoto e Luigi Cecchi I libri game sono la nostra passione

A fine anni ’70 nacquero i libri game, un nuovo modo di leggere che permette al lettore di scegliere il percorso della storia attraverso decisioni prese lungo il racconto. Recentemente, durante un evento dedicato ai giochi e alle avventure digitali, sono stati intervistati due esperti italiani che condividono la passione per questo formato narrativo. I due hanno parlato del loro interesse per i libri game e del loro coinvolgimento nel settore.

Scegli la tua avventura. Con questo titolo, a fine anni ’70, faceva la loro apparizione le storie a bivi, racconti in cui veniva cambiata radicalmente il punto di vista della narrazione, rendendo centrale un protagonista mai visto prima: il lettore. Da questi primi esperimenti sarebbero poi nati i libri game, avventure letterarie in cui tramite diverse scelte il lettore, vero eroe della storia, decideva il proprio percorso. Quello che sembrava un mito rimasto nei decenni scorsi, si sta riaffacciando grazie al ritorno dei librigame, sostenuto da editori che hanno deciso di puntare su queste opere. Durante BeComics! BeGame! abbiamo chiesto a Tora Edizioni quale sia stato lo stimolo che ha spinto questa casa editrice a inserire nel proprio catalogo una ricca selezione di librigame.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - BeComic!BeGames! Torino 2026 intervista a Gianluca Devoto e Luigi Cecchi “I libri game sono la nostra passione” Notizie correlate Leggi anche: BeComics! BeGames! Torino 2026: intervista a Julien Blondel “Non ho riscritto Dark Soul, ho condiviso la mia passione coi lettori” Leggi anche: BeComics! BeGames! Torino 2026: intervista a Julien Blondel “Non ho riscritto Dark Souls, ho condiviso la mia passione coi lettori” Contenuti e approfondimenti Be Comics! Be Games! La casa del pop conquista TorinoTorino accoglie la prima edizione di Be Comics! Be Games! un format che abbraccia la cultura pop in tutte le sue forme. eroicafenice.com Be Comics! Be Games!: grande successo per l’edizione di TorinoBe Comics! Be Games! Torino si conclude con successo e assicura l’arrivo della tappa natalizia il 12 e 13 dicembre 2026 a Lingotto Fiere. vgmag.it