Beccato alla guida di uno scooter rubato nei guai extracomunitario

Un uomo di origine africana è stato fermato nel pomeriggio a Castel Volturno mentre si trovava a bordo di uno scooter senza targa, in viale Fiume Po. Il veicolo è stato sottoposto a controllo dagli agenti della protezione civile, che hanno accertato che lo scooter risultava essere stato rubato. L'uomo è stato quindi condotto in commissariato per ulteriori verifiche e accertamenti.

E' stato beccato a bordo di uno scooter in viale Fiume Po a Castel Volturno un cittadino africano. Si aggirava sul mezzo senza targa, quando è stato fermato all'altezza del civico 42 dagli uomini della protezione civile. Allertati i carabinieri della locale tenenza, il veicolo è risultato rubato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Fermata con scooter rubato, nei guai una 31enneNel pomeriggio di ieri, lungo viale Fiume Po, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno fermato... In fuga sullo scooter rubato, nei guai 2 giovani. Trovati hashish e attrezzi nello zainoInseguimento nel pomeriggio di ieri, 2 marzo, a Cellole, dove i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due giovani di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Droga e guida senza patente, fattorino a domicilio di coca denunciato dai carabinieri; Beccato a guidare con la patente revocata: auto sequestrata; Ubriaco al volante a San Leone: denunciato 30enne, patente ritirata; Beccato mentre abbandona 24 buste di rifiuti a bordo strada: denuncia e patente sospesa. Beccato alla guida di uno scooter rubato, nei guai extracomunitarioE' stato beccato a bordo di uno scooter in viale Fiume Po a Castel Volturno un cittadino africano. Si aggirava sul mezzo senza targa, quando è stato fermato all'altezza del civico 42 dagli uomini dell ... casertanews.it Bloccato giovane fattorino a domicilio di coca. Era alla guida di un motorino senza patenteI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 18enne catanese, già noto per pregresse ... 98zero.com Beccato da una telecamera-trappola a gettare in strada una vasca I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione degli illeciti ambientali con una delle telecamere posizionte in un'aerea ssata da nu - facebook.com facebook Beccato. x.com