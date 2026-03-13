Beccato dopo inseguimento a bordo di auto rubata giovane nei guai

Un giovane di 27 anni di Scafati è stato arrestato dall'Arma dei carabinieri di Sarno dopo un inseguimento. Il ragazzo non si è fermato all'alt imposto e si trovava alla guida di una Lancia Y appena rubata. L'episodio è avvenuto due giorni fa, quando i militari hanno intercettato l'auto e sono riusciti a bloccare il veicolo.

Non si ferma all'alt imposto dai carabinieri di Sarno. Guidava un'auto che era stata appena rubata. E' stato arrestato l'altro ieri un 27enne di Scafati, fermato a bordo di una Lancia Y. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, l'uomo guidava in modo tale da mettere in pericolo l'incolumità di automobilisti e passanti. Il ragazzo - del tutto incensurato - è stato fermato e arrestato al termine di un inseguimento. Rispondeva di violazioni del Codice della strada ma anche di ricettazione. Gli accertamenti sul veicolo, infatti, avevano dimostrato che lo stesso era stato oggetto di furto, denunciato da una donna alla Questura di Caserta, nel medesimo giorno.