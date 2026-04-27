Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, i telespettatori vedranno un cambiamento nel volto di Will Spencer. A partire dall’episodio 9329, previsto tra alcune settimane, il personaggio sarà interpretato da un nuovo attore che rappresenterà un Will più maturo. La transizione segnerà una fase di crescita accelerata per il personaggio, visibile nel corso delle puntate successive.

Assisterete ad una ‘crescita accelerata’ nelle prossime puntate Beautiful in onda su Canale 5. A partire dall’ episodio 9329 della soap americana, in onda tra qualche settimana, i telespettatori dovranno familiarizzare con il nuovo volto di Will Spencer. L’unico figlio di Bill (Don Diamont) e Katie Logan (Heather Tom) crescerà infatti all’improvviso e sarà interpretato da Crew Morrow. Nato nelle puntate trasmesse da CBS nel 2012, Will è stato interpretato dal piccolo Zane Alexander Achor, il figlio della stessa Tom, fino al 2018, per poi passare a Finnegan George. In entrambi i casi, il giovane Spencer era soltanto un bambino. Morrow è stato dunque scelto per dare il via alla fase post-adolescenziale del personaggio, che tornerà a Los Angeles dopo un periodo trascorso lontano da casa.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful: Will Spencer diventa adulto

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