Nella Giornata mondiale delle cardiopatie congenite, il presidente di Anmco, Ferrero, spiega che grazie ai miglioramenti nelle cure, il 90% dei bambini affetti oggi diventa adulto. Questa percentuale è aumentata grazie a interventi più precisi e tecnologie avanzate, che permettono di salvare più vite fin dalla prima infanzia. Le cardiopatie congenite rappresentano le malformazioni più comuni fin dalla nascita, con circa 8-10 casi ogni 1.000 nati vivi.

(Adnkronos) – Le cardiopatie congenite sono le malformazioni congenite più frequenti, "con un’incidenza globale stimata di circa 8–10 casi ogni 1.000 nati vivi (1,7 casi su 1.000 sono forme complesse a rischio di scompenso acuto alla nascita) e, nonostante i continui progressi assistenziali, continuano a rappresentare la principale causa di mortalità in età neonatale (0-28. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

San Valentino si trasforma in un giorno di attenzione anche per i piccoli cuori.

L’associazione Piccoli Grandi Cuori ha promosso l’illuminazione di monumenti in Emilia-Romagna per sensibilizzare sulle cardiopatie congenite, che sono una delle cause principali di mortalità nei bambini.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cardiopatie congenite: in occasione della Giornata mondiale, un open day dedicato ai Guch; Giornata mondiale cardiopatie congenite: cosa sono queste malformazioni cardiache. Si possono curare? Open day al Bambino Gesù; Cardiopatie congenite, il 14 febbraio la giornata mondiale a fianco dei neonati fragili; Cardiopatie congenite, la fontana del Graziosi si colora di rosso.

Giornata mondiale cardiopatie congenite, Ferrero (Anmco): Tanti passi avanti, 90% bimbi oggi diventa adulto(Adnkronos) - Le cardiopatie congenite sono le malformazioni congenite più frequenti, con un’incidenza globale stimata di circa 8–10 casi ogni 1.000 nati ... tuobenessere.it

Giornata mondiale cardiopatie congenite: cosa sono queste malformazioni cardiacheOgni anno in Italia nascono 4mila neonati con queste malformazioni cardiache. Circa il 90% dei bambini raggiunge l’età adulta. Intervista a Claudia Montanaro, responsabile Uos Cardiologia del congenit ... msn.com

Giornata Mondiale dei Bambini, si cambia Ieri Papa Leone XIV ha firmato un chirografo con cui viene soppresso il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, l’organo creato da Papa Francesco nel 2024 e guidato da Padre Enzo Fortunato. facebook

#Cardiopatiecongenite: in occasione della giornata mondiale del 14 febbraio, un open day dedicato ai #Guch tinyurl.com/2962y7k8 x.com