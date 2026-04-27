Beautiful streaming replica puntata 27 aprile 2026 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna c’è una tensione palpabile alla Forrester Creations: Steffy è profondamente scossa dopo aver sorpreso Ridge e Brooke in un momento di intimità nell’ufficio stilisti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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