Beautiful streaming replica puntata 27 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 27 febbraio 2026, viene trasmessa una nuova puntata della soap americana Beautiful. Nella puntata, Poppy si mostra dispiaciuta di non aver rivelato prima la verità su Luna, mentre Bill riconosce che le sue esitazioni sono state dettate dal voler proteggere la ragazza. La puntata viene resa disponibile in replica e può essere vista in streaming su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 27 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Poppy è dispiaciuta di non aver detto prima la verità riguardo a Luna, ma Bill capisce le sue remore: l'ha fatto solo per proteggere la ragazza. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

