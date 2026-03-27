Beautiful streaming replica puntata 27 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, è stata trasmessa una nuova puntata della soap americana. La trama si concentra sulla nomina di Brooke come co-AD alla Forrester, con Steffy che si mostra riluttante di fronte a questa decisione. La puntata è disponibile in streaming e in replica su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 27 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Brooke diventa co-AD alla Forrester, Steffy è riluttante. Hope confessa attrazione per Finn e promette di non interferire. Bill e Poppy affrontano il passato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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