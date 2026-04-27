Nell'episodio di oggi di Beautiful, in onda su Canale 5, si vedono nuove tensioni tra alcuni personaggi. Steffy appare visibilmente turbata e si scaglia contro le Logan, mentre Liam cerca di intervenire per calmarla. La puntata si concentra sulle reazioni dei protagonisti alle recenti vicende familiari, creando un clima di suspense e di scontri emotivi. Il episodio si preannuncia ricco di colpi di scena e confronti diretti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 27 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la tensione aumenterà sempre di più alla Forrester Creations dopo quello che è successo a Tom e Hollis. La Polizia sta indagando sulla loro morte ma la verità non è ancora venuta a galla. Steffy dopo aver beccato il padre e Brooke durante un momento di intimità nell'ufficio stilisti sarà molto turbata. Sfogandosi con Liam manifesterà la sua indignazione per l'atteggiamento disinibito delle Logan, tirerà in ballo anche Hope. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Forrester per l'ennesima volta dirà chiaramente che vorrebbe vivere in un mondo senza le Logan.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 27 aprile 2026: Steffy turbata attacca le Logan, Liam prova a calmarla

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