Nell’episodio di oggi di Beautiful, in onda su Canale 5, sono previste nuove rivalità tra i personaggi Logan e Forrester. Steffy esprime alcune preoccupazioni riguardo alle possibili tensioni che potrebbero nascere tra le due famiglie. La puntata si concentra su sviluppi che promettono di influenzare le dinamiche interne ai protagonisti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Ridge con la sua decisione ha stravolto la figlia, che non è assolutamente d'accordo con lui. Il Forrester però non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, si dedicherà al disegno e al suo posto nel team esecutivo dell'azienda subentrerà Brooke. Brooke sarà quindi il nuovo co-amministratore delegato e gestirà la Forrester Creations insieme a Steffy, quest'ultima però non ne è affatto felice. Il fatto che il padre non l'abbia consultata prima di comunicare la sua decisione l'ha fatta sentire poco rispettata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 27 marzo 2026: nuove rivalità tra Logan e Forrester? Il timore di Steffy

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