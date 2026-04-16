Oggi su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful, con alcune situazioni che coinvolgono il rapporto tra Paris e Douglas. Nel frattempo, Steffy si mostra felice per le imminenti nozze. Sono previste diverse evoluzioni nella trama, che approfondiscono i legami tra i vari personaggi e le loro vicende sentimentali. L’episodio promette di offrire altri dettagli sulla vita dei protagonisti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Thomas trascorrerà un po' di tempo con Paris e Douglas a casa della sorella, dove vivranno un idilliaco momento familiare, segno che sono molto uniti. Il figlio di Thomas farà vedere con grande gioia alcune foto che ha scattato, queste lasciano chiaramente intuire quanto sia forte il suo legame con Paris. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Paris sa bene che Hope prova ancora dei sentimenti irrisolti nei confronti di Thomas, però è sicura che lui la ami.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 16 aprile 2026: legame speciale tra Paris e Douglas, Steffy felice per le nozze

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