La Fondazione La Fenice ha deciso di annullare tutte le collaborazioni con il direttore d’orchestra Beatrice Venezi. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e divergenze tra le parti, che hanno reso difficile il proseguimento dei rapporti professionali. La situazione si è fatta insostenibile, portando alla scelta di interrompere ogni rapporto di collaborazione. La compagnia teatrale ha comunicato ufficialmente la sospensione delle attività con Venezi senza ulteriori dettagli.

Venezia non è città da mezze misure: o è bonaccia o è tempesta. E tra le stuccature dorate del Teatro La Fenice, da mesi, l’aria era diventata così irrespirabile che persino il volo di un moscerino avrebbe fatto risuonare un gong. Lo strappo definitivo somiglia però a un finale d’opera tragico, perché la Fondazione ha annullato ogni collaborazione futura con Beatrice Venezi. Sipario, luci in sala, e tutti a casa. O quasi. La decisione, firmata dal sovrintendente Nicola Colabianchi, non è stata un fulmine a ciel sereno, ma piuttosto l’ultimo atto di una convivenza forzata che non ha mai trovato l’accordo giusto. Le motivazioni? “Gravi e reiterate dichiarazioni pubbliche”, giudicate offensive verso l’onore artistico della Fondazione e dei suoi orchestrali.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatrice Venezi, perché la Fondazione Fenice ha annullato tutte le collaborazioni

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