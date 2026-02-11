Beatrice Venezi alla Giudecca commuove alle lacrime le detenute e snobba gli orchestrali che la boicottano | non una parola ma…

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha fatto emozionare le detenute alla Giudecca. Durante l’evento, ha parlato poco, ma il suo gesto ha toccato le donne, che sono scoppiate in lacrime. Nel frattempo, gli orchestrali che volevano sabotare l’incontro hanno preferito non intervenire, lasciando che fosse lei a parlare e a condividere un momento di sincerità. Mentre alcuni cercano di difendere i propri interessi, altri scelgono di andare oltre, anche nei posti più difficili.

C'è chi fa ammuina e "volantinaggio" quando è più ben disposto per difendere la propria rendita di posizione e chi, invece, preferisce far "volare il pensiero" anche dove l'aria è più pesante. Beatrice Venezi ha scelto la seconda strada. Al suo debutto veneziano come futura direttrice musicale della Fenice, la Maestra ha snobbato i salotti polverosi, i dietro le quinte rumorosamente caotici e le polemiche corporative di certi orchestrali – ancora fermi al pregiudizio ideologico contro il suo curriculum (e le sue convinzioni culturali e politiche) – per recarsi laddove l'umanità non si sospende, nonostante una sentenza: il carcere femminile della Giudecca.

