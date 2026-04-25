?Fenice orchestrali di padre in figlio I sindacati contro Beatrice Venezi | ci offende

A Venezia si è sollevato un malumore tra gli orchestrali dopo le dichiarazioni attribuite alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che avrebbe definito gli orchestrali come “orchestrali di padre in figlio”. La frase ha suscitato proteste da parte dei sindacati, che considerano la comunicazione offensiva e inaccettabile. La polemica si è subito diffusa tra le parti coinvolte, generando tensioni nel mondo musicale locale.

VENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi rilasciata in un’intervista al quotidiano argentino La Nación e pubblicata il 23 aprile. Sono i rappresentanti sindacali della Fenice a sentirsi offesi, esprimendo «profonda costernazione e amarezza» per quella dichiarazione nella quale si affermerebbe che i posti nell’orchestra veneziana si tramanderebbero «di padre in figlio». I sindacati In una nota la Rsu della Fenice definisce tali affermazioni «gravi, false e offensive», sottolineando come esse ledano la professionalità, il merito e la dignità delle...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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