Una vicenda che ha attirato l’attenzione riguarda la posizione di un’orchestrale di rilievo, che ha mantenuto il suo ruolo nonostante tensioni con alcune figure istituzionali. La decisione di confermarla non è arrivata da un sovrintendente, né dal sindaco o dal ministro coinvolti nella gestione della struttura musicale. La sua permanenza è stata confermata grazie alla reazione del pubblico e degli orchestrali, che hanno espresso sostegno alla concertista.

No, non è stato il sovrintendente Nicola Colabianche, tantomeno il sindaco Brugnaro, neppure il ministro Giuli a cacciare la signora Beatrice Venezi. Per rendersene conto basterà sbirciare appena una rassegna stampa per capire con quanta arroganza l’avessero imposta e difesa, nonostante l’immediata protesta non solo delle lavoratrici e dei lavoratori della Fenice di Venezia, ma anche di quasi tutte le voci più accreditate della critica, della ricerca musicale, in Europa e in Italia. Un dissenso che ha travalicato qualsiasi confine di parte o di partito. Eppure hanno voluto sfidare tutte e tutti, perché così aveva deciso la presidente, dovevano essere le prove generali per dimostrare che loro l’egemonia la impongono a colpi di olio di ricino e bastonate mediatiche, come stanno facendo sul ddl Sicurezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Venezi, la resistenza di pubblico e orchestrali ha vinto sull’arroganza di chi l’aveva imposta e difesa

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