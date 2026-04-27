Beatrice Venezi la resistenza di pubblico e orchestrali ha vinto sull’arroganza di chi l’aveva imposta e difesa
Una vicenda che ha attirato l’attenzione riguarda la posizione di un’orchestrale di rilievo, che ha mantenuto il suo ruolo nonostante tensioni con alcune figure istituzionali. La decisione di confermarla non è arrivata da un sovrintendente, né dal sindaco o dal ministro coinvolti nella gestione della struttura musicale. La sua permanenza è stata confermata grazie alla reazione del pubblico e degli orchestrali, che hanno espresso sostegno alla concertista.
No, non è stato il sovrintendente Nicola Colabianche, tantomeno il sindaco Brugnaro, neppure il ministro Giuli a cacciare la signora Beatrice Venezi. Per rendersene conto basterà sbirciare appena una rassegna stampa per capire con quanta arroganza l’avessero imposta e difesa, nonostante l’immediata protesta non solo delle lavoratrici e dei lavoratori della Fenice di Venezia, ma anche di quasi tutte le voci più accreditate della critica, della ricerca musicale, in Europa e in Italia. Un dissenso che ha travalicato qualsiasi confine di parte o di partito. Eppure hanno voluto sfidare tutte e tutti, perché così aveva deciso la presidente, dovevano essere le prove generali per dimostrare che loro l’egemonia la impongono a colpi di olio di ricino e bastonate mediatiche, come stanno facendo sul ddl Sicurezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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