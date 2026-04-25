A Venezia, si è scatenata una polemica dopo le dichiarazioni attribuite alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che ha parlato di una continuità familiare tra padre e figlio negli orchestrali. La frase ha suscitato reazioni di sdegno da parte dei sindacati, che hanno ritenuto offensive le sue parole. La vicenda ha attirato l’attenzione sul rapporto tra musica e questioni di riconoscimento professionale, generando un dibattito pubblico sulla tematica.

VENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi rilasciata in un’intervista al quotidiano argentino La Nación e pubblicata il 23 aprile. Sono i rappresentanti sindacali della Fenice a sentirsi offesi, esprimendo «profonda costernazione e amarezza» per quella dichiarazione nella quale si affermerebbe che i posti nell’orchestra veneziana si tramanderebbero «di padre in figlio». E il copione delle contestazioni contro il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi si è ripetuto anche il 24 aprile. Dopo le proteste in occasione del concerto del Venerdì santo, infatti, poco prima dell'inizio del concerto del 24 aprile in sala si è sentita una voce gridare «Colabianchi dimettiti», seguita da una pioggia di volantini lanciati dai loggioni.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Beatrice Venezi: «Orchestrali di padre in figlio alla Fenice». I sindacati: ci offende

Notizie correlate

?Fenice, «orchestrali di padre in figlio». I sindacati contro Beatrice Venezi: ci offendeVENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi rilasciata...

Beatrice Venezi, sindacati e sinistra ko: ratificata la sua nomina alla Fenice di VeneziaUno schiaffone ai sindacati e a tutta quella intellighenzia di sinistra che voleva fermare Beatrice Venezi: è stata infatti ratificata la sua nomina...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: ?Fenice, orchestrali di padre in figlio. I sindacati contro Beatrice Venezi: ci offende; Fenice, gelo tra sovrintendente e sindacati: Proteste? Nessuna trattativa sui contratti; Scontro sindacati-Fenice, 'trattative ferme per l'agitazione contro Venezi'.

Beatrice Venezi: «Orchestrali di padre in figlio alla Fenice». I sindacati: ci offendeVENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra ... ilgazzettino.it

Fenice, «orchestrali di padre in figlio». I sindacati contro Beatrice Venezi: ci offendeVENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra ... ilgazzettino.it

"Questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio": l'ultima uscita di Beatrice #Venezi ha fatto arrabbiare moltissimo il sindacato degli orchestrali della #Fenice di #Venezia. x.com

"Questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio": l'ultima uscita di Beatrice Venezi ha fatto arrabbiare moltissimo il sindacato degli orchestrali. - facebook.com facebook