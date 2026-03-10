Il Consiglio ha confermato l'incarico a Beatrice Venezi come direttrice d’orchestra del Teatro La Fenice per i prossimi quattro anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali reazioni degli orchestranti o altri dettagli relativi alla scelta. La nomina rappresenta un passaggio importante per il teatro, che ora si prepara a definire i prossimi passaggi del suo percorso artistico.

Beatrice Venezi è stata approvata dal Consiglio: è la direttrice del Teatro La Fenice, adesso come reagiranno gli orchestranti? Adesso è ufficiale: il Consiglio d’indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice d’orchestra, sebbene sono state tante le proteste che ci sono state in questi mesi. La Fondazione lirica, in una nota, annuncia: “Il Consiglio d’indirizzo del Teatro La Fenice, oggi riunitosi con il presidente Luigi Brugnaro, ha espresso approvazione per la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l’accurata relazione del Sovrintendente Nicola Colabianchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fenice, il Consiglio dà il via libera per Beatrice Venezi: sarà direttrice d’orchestra per 4 anni

Articoli correlati

Beatrice Venezi contro l'orchestra della Fenice dopo la sua nomina a direttrice, "sono così raccomandata..."La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è tornata sulle polemiche che riguardano la sua nomina alla Fenice di Venezia.

Fenice, Beatrice Venezi in carica da ottobre (per 4 anni): il Consiglio d?Indirizzo della Fondazione approva la nominaVENEZIA - Fenice, Beatrice Venezi sarà in carica da ottobre: via libera alla nomina del maestro alla guida dell'Orchestra del Gran Teatro La Fenice...

Tutto quello che riguarda Beatrice Venezi

Temi più discussi: Dialogo alla Fenice? Serve smettere di chiedere la revoca di Beatrice Venezi; Venezia, nasce il comitato Fenice Viva; Venezi, alla Fenice il giallo delle consulenze. Bloccavano il welfare mentre hanno dato contratti da 30mila e 39mila euro; Via libera della Fenice a Venezi direttrice musicale.

Beatrice Venezi guiderà l'orchestra del Teatro la Fenice: sarà in carica da ottobreVia libera alla nomina di Beatrice Venezia alla guida dell'Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica, che si è riunito oggi con il ... adnkronos.com

Fenice, scoppia il caso consulenze esterne: «Sono investimenti, Venezi non c'entra nulla»I lavoratori: «Tagliavano il welfare e mettevano soldi per incarichi da 30 mila euro». Interrogazione in consiglio comunale. Domenico Muti dà le dimissioni. Il sovrintendente: «Persa un'opportunità pe ... veneziatoday.it

Via libera alla nomina di Beatrice Venezi alla guida dell'Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia - facebook.com facebook

Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre per 4 anni sarà direttore musicale del Gran Teatro La Fenice x.com