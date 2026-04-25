Beatrice Venezi attacca l' orchestra del Teatro La Fenice ancora scintille tra la direttrice e i musicisti

La direttrice del teatro ha recentemente criticato pubblicamente i musicisti dell’orchestra del teatro, affermando che i posti disponibili sono insufficienti. La discussione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra la direzione artistica e i componenti dell’orchestra, con dichiarazioni che hanno generato reazioni da entrambe le parti. La questione riguarda principalmente l’organizzazione e la gestione delle risorse umane all’interno della struttura.

Gli orchestrali della Fenice in rivolta dopo la stoccata lanciata da Beatrice Venezi. La direttrice d’orchestra ha dichiarato in un’intervista che i posti nell’orchestra del Gran Teatro veneziano “si tramandano di padre in figlio”. Parole destinate ad allargare in modo insanabile la spaccatura con i musicisti, che avevano già manifestato e scioperato contro la nomina voluta dal soprintendente Nicola Bianchi della maestra a direttore d’orchestra. L’intervista di Beatrice Venezi L’attacco di Beatrice Venezi è arrivato in un’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion, in cui la direttrice d’orchestra ha parlato delle difficoltà come prima donna direttrice del Gran Teatro veneziano.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicisti Notizie correlate La Fenice blinda la “direttrice della discordia”: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestraMentre alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende l’autonomia dell’istituzione conferma il padiglione russo andando allo... Teatro La Fenice, Beatrice Venezi direttrice musicale: via libera dalla FondazioneIl Consiglio d’Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato la nomina della Maestra Beatrice Venezi a direttrice musicale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ?Fenice, orchestrali di padre in figlio. I sindacati contro Beatrice Venezi: ci offende; Regione, l’assessorato al Turismo sotto doppio attacco: interrogazione al Senato di Musolino e all’ARS il M5S vuole fuori Amata; Imprese italiane ancora sotto attacco. Beatrice Venezi: «Orchestrali di padre in figlio alla Fenice». I sindacati: ci offendeVENEZIA - «Orchestrali di padre in figlio»: monta la protesta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra ... ilgazzettino.it Ancora caos alla Fenice, Beatrice Venezi contro l’orchestra: Posti tramandati di padre in figlio. È rivoltaQuesta è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio: l'ultima uscita di Beatrice Venezi ha fatto arrabbiare moltissimo il sindacato degli orchestrali ... dire.it "Questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio": l'ultima uscita di Beatrice #Venezi ha fatto arrabbiare moltissimo il sindacato degli orchestrali della #Fenice di #Venezia. x.com "Questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio": l'ultima uscita di Beatrice Venezi ha fatto arrabbiare moltissimo il sindacato degli orchestrali. - facebook.com facebook