Beatrice Venezi, nota maestra d’orchestra, ha perso l’immunità attribuitale in precedenza, che le aveva garantito protezione da eventuali responsabilità legate ai comportamenti con i colleghi presso il teatro La Fenice. La revoca dell’immunità apre la strada a eventuali accertamenti legali riguardanti la sua condotta professionale. La questione riguarda specificamente il rapporto tra Venezi e i suoi collaboratori all’interno dell’istituzione musicale.

Beatrice Venezi, maestra d’orchestra dalla lingua lunghissima come i treni merci di una volta, ha perso l’immunità meloniana che l’aveva finora tenuta coperta da ogni responsabilità per i comportamenti tenuti con i suoi colleghi de La Fenice. La premier le ha tolto la copertura e fatto sapere che d’ora in avanti ciascuno sarà responsabile delle proprie azioni (sic!). È un ultimo, insperato successo del No al referendum che ha indebolito l’immunità della destra italiana che non rispondeva della qualità delle proprie prestazioni, diciamo così. Venezi è stata licenziata dal sovrintendente de La Fenice e il governo, che l’aveva imposta contro ogni evidenza per il curriculum problematico, non ha fiatato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Venezi, la bacchetta spuntata per la fine dell’immunità meloniana

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