Beatrice Venezi la bacchetta spuntata per la fine dell’immunità meloniana
Beatrice Venezi, nota maestra d’orchestra, ha perso l’immunità attribuitale in precedenza, che le aveva garantito protezione da eventuali responsabilità legate ai comportamenti con i colleghi presso il teatro La Fenice. La revoca dell’immunità apre la strada a eventuali accertamenti legali riguardanti la sua condotta professionale. La questione riguarda specificamente il rapporto tra Venezi e i suoi collaboratori all’interno dell’istituzione musicale.
Beatrice Venezi, maestra d’orchestra dalla lingua lunghissima come i treni merci di una volta, ha perso l’immunità meloniana che l’aveva finora tenuta coperta da ogni responsabilità per i comportamenti tenuti con i suoi colleghi de La Fenice. La premier le ha tolto la copertura e fatto sapere che d’ora in avanti ciascuno sarà responsabile delle proprie azioni (sic!). È un ultimo, insperato successo del No al referendum che ha indebolito l’immunità della destra italiana che non rispondeva della qualità delle proprie prestazioni, diciamo così. Venezi è stata licenziata dal sovrintendente de La Fenice e il governo, che l’aveva imposta contro ogni evidenza per il curriculum problematico, non ha fiatato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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