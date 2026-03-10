La Fenice blinda la direttrice della discordia | via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestra

La Fenice ha confermato Beatrice Venezi come direttrice musicale, lasciando aperta la questione delle dimissioni di Muti jr e delle querele dell’orchestra. La decisione è stata comunicata in un contesto in cui il presidente della Biennale di Venezia ha sottolineato l’autonomia dell’istituzione. La scena culturale italiana si muove in un periodo di tensioni e cambiamenti.

Mentre alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende l'autonomia dell'istituzione conferma il padiglione russo andando allo scontro diretto con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, sull'altro fronte culturale lagunare la Fondazione Teatro La Fenice "blinda" Beatrice Venezi. Il Consiglio d'indirizzo, riunitosi oggi alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, ha infatti formalmente approvato la nomina della direttrice musicale. Una ratifica che arriva proprio nei giorni in cui le repentine dimissioni di Domenico Muti (figlio del celebre Riccardo) sembravano aver aperto una breccia favorevole a chi contesta la nomina da mesi.