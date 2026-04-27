Il teatro La Fenice di Venezia ha deciso di annullare l’incarico di direttore dell’orchestra previsto per Beatrice Venezi, che avrebbe dovuto iniziare a ottobre. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. Venezi avrebbe dovuto ricoprire questa posizione per un periodo non specificato, con un compenso che non è stato reso pubblico. La scelta ha suscitato attenzione nel mondo della musica lirica.

Il teatro La Fenice di Venezia, tra i più importanti in Italia e al mondo nella musica lirica, ha annullato il contratto di Beatrice Venezi, che avrebbero dovuto assumere l'incarico di direttore dell'orchestra del teatro a partire da ottobre. La decisione è stata presa dopo alcune dichiarazioni di Venezi sui musicisti de La Fenice, che da tempo protestavano contro la sua nomina. Venezi dovrà quindi rinunciare a uno degli incarichi più prestigiosi in Italia per un direttore d'orchestra e anche a un contratto da decine di migliaia di euro che questa posizione gli avrebbe garantito. La Fenice ha...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Beatrice Venezi, incarico annullato da La Fenice: quanto avrebbe guadagnato

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