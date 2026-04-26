La Fenice ha deciso di revocare l’incarico a Beatrice Venezi, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate recentemente. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e controversie legate alla sua nomina come direttrice musicale del teatro. La situazione ha suscitato attenzione nel mondo della musica e delle istituzioni culturali, portando alla fine alla cancellazione dell’incarico.

Per alcune sue dichiarazioni recenti e dopo mesi di polemica sulla nomina a direttrice musicale del prestigioso teatro di Venezia La Fondazione che gestisce il Teatro La Fenice di Venezia, uno dei più famosi al mondo, ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con Beatrice Venezi, che lo scorso settembre era stata nominata direttrice musicale del teatro tra molte polemiche. Dell’interruzione della collaborazione ha dato notizia in una nota il sovrintendente Nicola Colabianchi, specificando che la decisione è legata anche ad alcune dichiarazioni recenti di Venezi, che ha definito «gravi, offensive e lesive del valore artistico e professionale», e «incompatibili con i princìpi» della fondazione e della sua orchestra.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Fenice ha annullato l’incarico a Beatrice Venezi

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