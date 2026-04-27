Beatrice Venezi Giorgia Meloni smentisce il retroscena del Corriere | Mai dato un via libera

La premier ha smentito categoricamente quanto riportato in un articolo del quotidiano, affermando di non aver mai dato il via libera a quanto scritto. La notizia, pubblicata questa mattina, fa riferimento a una possibile autorizzazione da parte sua, ma la stessa ha dichiarato che tali affermazioni sono prive di ogni fondamento. La questione riguarda questioni interne alla politica e non coinvolge direttamente altre figure istituzionali.

«È privo di ogni fondamento quanto riportato oggi in un articolo del Corriere della Sera sulla decisione del Teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le future collaborazioni con il Maestro Venezi: il Presidente del Consiglio non è stato coinvolto in alcun modo sul tema e quindi non avrebbe potuto dare alcun ‘via libera’, come invece sostenuto». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il retroscena del Corriere. «Ormai è indifendibile». Secondo il retroscena pubblicato sul Corriere della Sera sarebbe stata Giorgia Meloni in persona a dare il via libera definitivo alla cacciata di Beatrice Venezi dal teatro La Fenice. La premier l’aveva sempre difesa anche nell’imbarazzo crescente.🔗 Leggi su Open.online

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