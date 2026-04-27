Recentemente si è appurato che la direttrice d’orchestra è stata sollevata dall’incarico, suscitando reazioni tra chi sostiene che il suo allontanamento sia legato a motivazioni politiche. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione e la selezione del personale nei contesti culturali, con alcune voci che hanno sottolineato come le opinioni politiche possano influenzare le decisioni lavorative nel settore artistico. La situazione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, alimentando discussioni sulla neutralità delle istituzioni culturali.

C’era una volta la Fenice. Anzi no: c’è ancora. Perché, come sempre a Venezia, si muore e si rinasce con una certa regolarità, quasi fosse una forma d’arte applicata alla gestione teatrale. E così anche il “caso Venezi” si chiude, o almeno pare chiudersi, tra sospiri di sollievo e soddisfazioni più o meno dichiarate. A beneficio di chi aspettava questo epilogo con impazienza - e non erano pochi- la vicenda di Beatrice Venezi al Teatro La Fenice si conclude ufficialmente. A sorpresa, però, la più sollevata sembra essere proprio lei: per la direttrice è la fine di un incubo. E mentre a Venezia il sipario cala, Venezi guarda altrove. Lontana dalle polemiche, al Teatro Colón, dove il rapporto con il pubblico e l’orchestra torna semplice, diretto e affettuoso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi cacciata: se sei di destra non lavori

Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ormai è indifendibile: così Giorgia Meloni ha dato l’ok al licenziamento di Beatrice Venezi; Venezi, la Fenice annulla le collaborazioni. Il ministro Giuli approva la cacciata: Basta tensioni. E il pubblico esulta a teatro; Venezi, le proteste e la resistenza. Gli orchestrali: Anche se oggi non è il 25 aprile, per noi è una liberazione; Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice: Ha infangato il nome del Teatro. Lo scontro coi musicisti e l'ultima intervista: cos'è successo.

Venezi, la Fenice annulla le collaborazioni. Il ministro Giuli approva la cacciata: «Basta tensioni». E il pubblico esulta a teatroVENEZIA - Venti minuti dopo la cacciata di Beatrice Venezi, è il ministro della Cultura Alessandro Giuli a prendere posizione, confermando al sovrintendente de La Fenice Nicola ... ilgazzettino.it

La ‘cacciata’ di Beatrice Venezi, la smentita di Palazzo Chigi: Giorgia Meloni non c’entraIn una nota, Palazzo Chigi smenttisce il coinvolgimento di Giorgia Meloni nella decisione di licenziare Beatrice Venezi dal Teatro Fenice ... dire.it

RTL 102.5. . Applausi, una lunga ovazione e grida di giubilo, dentro e fuori dal teatro: così il pubblico ha reagito con entusiasmo alla notizia dell'annullamento della nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Dopo il termine dell'ultima recita di "Lohengr - facebook.com facebook

Venezia, salta la nomina di Beatrice Venezi alla Fenice: applausi in teatro e polemiche sulla decisione ,VIDEO x.com