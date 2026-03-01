Sanremo 2026 l' affondo di Iva Zanicchi | Pucci? Se sei di destra sei uno stro****

Al termine di Sanremo 2026, con la vittoria di Sal Da Vinci, si sono concentrate le attenzioni sul commento di Iva Zanicchi riguardo Andrea Pucci. La cantante ha fatto un'affermazione forte, commentando le sue opinioni politiche e definendo Pucci con parole dure. La discussione si è poi spostata sulla figura del comico e sulla sua presenza nel festival.

Il Festival di Sanremo è finito con il trionfo di Sal Da Vinci. E sembra che tutti si siano già dimenticati di Andrea Pucci. Il comico lombardo era stato invitato da Carlo Conti per partecipare al grande evento sul palco dell'Ariston. Ma dopo una clamorosa gogna mediatica - con tanti di insulti e minacce esplicite - ha preferito fare un passo indietro e rinunciare quindi al Festival. Di Andrea Pucci si è parlato a lungo durante l'ultima puntata del podcast di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Ospite d'eccezione Iva Zanicchi. "Secondo te perché l'hanno attaccato? Perché forse pensavano che lui fosse di destra?", la domanda alla celebre cantante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

