Beatrice Venezi alla Fenice | Risponderò in modo opportuno Bullizzata dalle maestranze

Da firenzepost.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal sovrintendente riguardo a una sua recente esperienza. La musicista ha affermato che risponderà in modo opportuno alle affermazioni e ha riferito di aver subito episodi di bullismo da parte delle maestranze durante il periodo alla Fenice. La situazione ha attirato l’attenzione della stampa e delle parti coinvolte nel settore musicale.

“Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio” aveva raccontato Venezi a La Nacion. Affermazioni “non condivise nel merito e nei giudizi espressi, incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’orchestra” per il sovrintendente. Dopo mesi di proteste e contestazioni la Venezi risponde anche alle maestranze che non hanno mai mollato le proteste e ora esultano: “Mai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto dai lavoratori de La Fenice negli ultimi otto mesi, che mi hanno costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Beatrice Venezi alla Fenice: “Risponderò in modo opportuno. Bullizzata dalle maestranze”

Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

Video Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

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