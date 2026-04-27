Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal sovrintendente riguardo a una sua recente esperienza. La musicista ha affermato che risponderà in modo opportuno alle affermazioni e ha riferito di aver subito episodi di bullismo da parte delle maestranze durante il periodo alla Fenice. La situazione ha attirato l’attenzione della stampa e delle parti coinvolte nel settore musicale.

“Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio” aveva raccontato Venezi a La Nacion. Affermazioni “non condivise nel merito e nei giudizi espressi, incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’orchestra” per il sovrintendente. Dopo mesi di proteste e contestazioni la Venezi risponde anche alle maestranze che non hanno mai mollato le proteste e ora esultano: “Mai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro, a differenza di quanto invece ho ricevuto dai lavoratori de La Fenice negli ultimi otto mesi, che mi hanno costantemente e sistematicamente diffamata, calunniata, offesa e bullizzata”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Beatrice Venezi alla Fenice: “Risponderò in modo opportuno. Bullizzata dalle maestranze”

Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

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