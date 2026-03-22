Casual o chic? Le 5 idee look più glamour da cui lasciarsi ispirare

D ivisiva per natura, la maglia cropped è uno di quei capi che, stagione dopo stagione, continua a fare tendenza. C’è chi la giudica troppo audace per via del taglio sopra l’ombelico, e chi, invece, non resiste al suo fascino irrivirente: insomma, o si odia o si ama. Senza mezze misure. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Cambio di stagione non ti temo. Come vestirsi a marzo 2026 Per indossarla con gusto, necessaria una buona dose di personalità, oltre al coraggio di osare. Gli abbinamenti giusti fanno il resto: dai pantaloni sartoriali fino alla gonna midi, renderla più sofisticata non è poi così difficile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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