La Bcc di Carate Treviglio ha completato il suo primo anno di attività, registrando un utile lordo di 58 milioni di euro. La banca è stata creata dall’unione di due storiche cooperative locali, portando avanti il proprio operato nel settore del credito. I risultati finanziari di questo primo anno sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul funzionamento interno o sugli altri indicatori di performance.

Un utile lordo di 58 milioni di euro. È il risultato del primo anno di attività della Bcc di Carate Treviglio, nato dall’integrazione tra le due storiche realtà cooperative. Il dato, approvato dall’assemblea dei soci riunita ieri al PalaDesio, segna un avvio superiore alle aspettative e conferma la solidità della nuova realtà. Il bilancio 2025 evidenzia indicatori patrimoniali particolarmente robusti: il Total Capital Ratio raggiunge il 24,22%, un livello che colloca l’istituto tra le realtà più solide del credito cooperativo. In coerenza con la propria missione, l’assemblea ha deliberato di destinare 6,5 milioni di euro al fondo mutualità, risorse che saranno impiegate per sostenere famiglie, associazioni e progetti sociali nei territori di riferimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bcc Carate Treviglio al primo anno. Un utile lordo di 58 milioni di euro

Notizie correlate

Fusione Bcc Carate e Treviglio: utile record a 58 milioni di euroLa nuova entità nata dall’unione tra le banche di Carate e Treviglio ha registrato un utile prima delle imposte di 58 milioni di euro per l’esercizio...

BCC Carate e Treviglio: 58 milioni di utile e nuovi fondi al territorio? Cosa sapere BCC Carate e Treviglio approva bilancio con utile lordo di 58 milioni di euro.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Bcc Carate Brianza e Treviglio: approvato il bilancio 2025, il primo dopo la fusione; Bcc Carate Treviglio, utile a 58 milioni; Bcc Carate Treviglio al primo anno. Un utile lordo di 58 milioni di euro; BCC Carate e Treviglio chiude il primo esercizio post fusione con un utile al lordo delle imposte che sfiora i 60 milioni di euro.

Bcc Carate Treviglio al primo anno. Un utile lordo di 58 milioni di euroUn utile lordo di 58 milioni di euro. È il risultato del primo anno di attività della Bcc di Carate Treviglio, nato dall’integrazione tra le due storiche realtà cooperative. Il dato, approvato dall’as ... ilgiorno.it

Bcc Carate Treviglio: utile a 58 milioniPrimo bilancio a Desio dopo la fusione di giugno per una realtà che conta 27mila soci e 110mila clienti. L’anno scorso 2,5 milioni per il terzo settore e della pubblica amministrazione. «Restiamo una ... ecodibergamo.it

Il primo bilancio di esercizio della Bcc Carate e Treviglio racconta formalmente di una storia nuova, ma in realtà è una storia che continua. La Bcc Carate e Treviglio, grazie anche ai suoi amministratori e dirigenti e collaboratori, si è dimostrata molto più di una - facebook.com facebook

Domenica a Desio interverrò al’Assemblea dei Soci della BCC Carate e Treviglio. #CreditoCooperativo #Europa x.com